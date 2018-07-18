Se le zafa cambio a unidad y cae a canal

Al bajar de su unidad en una tienda para comprar cigarros, el chofer de una combi se llevó el susto de su vida, cuando se zafó el cambio y fue a caer a un canal de desagüe sin que él pudiera hacer nada, afortunadamente no había pasajeros en esta unidad y solamente se registran daños en el microbús de la marca Ford modelo 1995 en color blanco.

De acuerdo a la información del propio conductor José Pérez Palacios de 50 años de edad con domicilio en la calle Xochimilco 193 de la colonia Morelos, es que al circular por la avenida La Misión manejando su unidad, se le antojó un refresco helado, así que decido parar en la esquina de la calle Acequia.

Estando en este lugar descendió a un negocio de conveniencia, dejando el microbús debidamente estacionado.

Pero al salir de la tienda miró como la unidad comenzó a circular luego que se le brincara el cambio de velocidades, ya que no tenía freno de mano y va directamente a caer al canal de desagüe pluvial.

Afortunadamente no hubo personas lesionadas, únicamente el susto del conductor, además de que se hizo un caos vehicular en este sitio pero el cual fue controlado por Seguridad Pública.

Finalmente con el apoyo de una grúa, se hicieron los maniobras correspondientes para sacar esta unidad del canal y continuará con sus labores cotidianas el responsable.