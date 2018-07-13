Se llevan de corbata a ciclista

Al ser impactado por un conductor que manejaba a exceso de velocidad, un ciclista terminó con diversas escoriaciones y hematomas en su cuerpo, , el incidente ocurrió ayer por la tarde en el cruce de la calle La Madrid y Agua Prieta en la colonia Benito Juárez.

La victima de nombre Luis Daniel Meza Montes, de 23 años de edad, circulaba por la calle La Madrid, cuando al llegar al cruce con Agua Prieta es impactado por un vehículo Chevrolet Malibu en color azul modelo 2009, que era conducido por Ramón Alejandro Esquivel Salinas, de 31 años de edad.

El afectado quien viajaba en su bicicleta rodado 28 en color blanco no pudo hacer ninguna maniobra para evitar ser golpeado.

Al lugar del accidente arribaron socorristas de la Cruz Roja quienes prestaron atención médica al lesionado.

Seguridad Pública por su parte invitó a los participantes a llegar a un buen acuerdo, toda vez que las lesiones que presentaba el ciclista no ponen en peligro la vida, ni tampoco ameritaban traslado algún hospital.