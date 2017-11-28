Se mete hasta la cocina con todo y vehículo

Cuando descansaban tranquilamente en su domicilio el susto de su vida se llevaron, la familia de María Josefina Bocardo Alvarado, de 43 años, al derribar un vehículo la pared se su hogar.

El incidente ocurrió ayer al filo de El responsable identificado como Carlos Daniel Morales Jiménez, de 18 años, circulaba a exceso de velocidad por la calle Irineo Casillas en su camioneta Chevrolet Ventuere 2004 en color blanco, con placas del estado de Texas.

Al llegar al cruce con la calle Baltasar de Treviño, perdió el control impactando un poste de madera el cual derribó por completo, luego termina su loca carrerea al derribar la pared del domicilio de la afectada.

María Josefina Bocardo, aseguró que ningún familiar salió lesionado, pero los daños fueron considerables en su hogar.

Como la situación del responsable Carlos Daniel Morales Jiménez, es grave, quedo detenido para ser canalizado al Ministerio Público.

Mientras que la afectada así como representantes de Teléfonos de México acudirían a poner los cargos correspondientes por daños en contra del detenido ante el Ministerio Público en Asuntos Viales.