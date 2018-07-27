Se pasa el semáforo en rojo y ocasiona choque

El saldo de un choque que se registró en el cruce de Libramiento José de las Fuentes Rodríguez y calle Bellavista, fueron de cuantiosos daños materiales, el conductor responsable identificado como Rafael Muñoz Rivas de 37 años de edad, cuando manejaba su Jeep Liberty modelo 2002 no respetó el señalamiento de alto que le marcaba el semáforo en este cruce ya citado, provocando ser impactado por una camioneta Dodge Dakota modelo 1995 en color gris, que conducía en esos momentos Norberto Rivera Hernández de 80 años de edad, según el informe de la Policía municipal, los hechos se reportaron a las 11 horas de ayer viernes en este complicado cruce, por fortuna no hubo lesionados en el accidente.

Los conductores descendieron de sus vehículos y dialogaron para llegar a un arreglo para la reparación de los daños materiales, pero como en el lugar del incidente no pudieron llegar a dicho acuerdo, el caso habría de ser turnado ante el Ministerio Público especializado en asuntos viales para que sea dicha autoridad quien se encargue de deslindar responsabilidades.