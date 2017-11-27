Se pasa rótulo de alto y ocasiona choque

Provocó un accidente vial, donde el saldo solo fueron daños materiales, la conductora Yaneth Silva Barbosa de 22 años, por no respetar el señalamiento de alto existente en el cruce de las calles Guerrero y 2 de Abril.

Silva Barbosa, en el momento del choque manejaba un vehículo Dodge Stratus modelo 2005.

Al no respetar dicho señalamiento, la responsable provoca impactar un vehículo Hyundai Accent modelo 2005, que manejaba en esos momentos José García Chavarría, de 67 años.

El afectado quien dijo tener su domicilio en la calle Garfield 137W en Del Río, mismo que aseguró no presentar lesión alguna.

Como la responsable dijo sentirse bien y no quejarse de golpe alguno, no hubo necesidad de solicitar alguna ambulancia.

Los oficiales que tomaron conocimiento del accidente, pidieron a los participantes que llegaran a un acuerdo para evitar que el incidente fuera turnado al Ministerio Público.

Se reportan daños mínimos