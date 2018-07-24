Se pasa rótulo de alto y ocasiona choque

Elementos de Seguridad Pública tomaron conocimiento de un accidente vial sobre la calle Capitán Leal cruce con Manuel Acuña, donde reportaron solo daños materiales.

El responsable Julio César Mota Ozuna de 64 años de edad, al manejar su camioneta Nissan Rogue modelo 2014 en color gris no respetó el señalamiento de alto, lo que provoca impactar un vehículo Nissan Tsuru modelo 2014 utilizado como auto de alquiler, mismo que era conducido en esos momentos por Salvador González Zamarripa de 48 años de edad.

Al lugar llegaron los elementos de la Policía Municipal que se encargaron de verificar el choque escuchando la versión de los conductores, y en base al reglamento de tránsito y la posición final de las unidades se dijo que el responsable fue el conductor Mota Ozuna.

Los implicados en el choque decidieron llegar a un buen arreglo para el pago de los daños materiales con la finalidad de que no fuera canalizado ante el Ministerio Público en Asuntos Viales.