Se paseaban en motocicleta robada

Fueron detenidos por elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y canalizados al Ministerio Público para que se abra una carpeta investigación en su contra dos sujetos que robaron una motocicleta de un domicilio de la colonia 28 de junio.

Los detenidos responden a los nombres de Carlos Daniel Huerta García, de 23 años, con domicilio en la calle pastrana sin número del fraccionamiento Altos de Santa Teresa y su cómplice Pablo Enrique Aguilar Muñiz de 24 años de edad, con domicilio en la calle Venustiano Carranza 1435 en la Colonia 28 de junio.

Este último es señalado como el principal sospechoso ya que sabía que en un domicilio ubicado en el cruce de las calles Venustiano Carranza y Antonio Plaza de la misma colonia 28 de junio se encontraba una motocicleta Italika ft 150 modelo 2008 en color azul y la cual podrían robar.

Ambos cometen este atraco, pero cuando se encontraban desarmando la unidad fueron detenidos por elementos de Seguridad Pública tras ser denunciados por los propios vecinos.

Roban una moto