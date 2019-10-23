Se pierde en la noche conductor alcoholizado

En el cruce del Libramiento Oriente y Calle Mina, los elementos de la dirección de Seguridad Pública Municipal tomaron conocimiento de un choque fuga.

De acuerdo a la información de esta corporación, el responsable quién aparentemente manejaba en completo estado de ebriedad, circulaba a exceso de velocidad en un vehículo de la marca Toyota Corolla modelo 2009 color blanco, con placas de circulación del estado de Texas por el libramiento Oriente.

Cuando repentinamente pierde el control al llegar al cruce con la calle Mina, provocando impactarse de manera aparatosa contra un poste de concreto, propiedad de la Comisión Federal de Electricidad.

De acuerdo a testigos el responsable logró salir de la unidad que quedó toda destrozada de su parte frontal y siguió con su camino a pie, perdiéndose entre la oscuridad.

Mientras que el vehículo quedaba abandonado, los elementos de la Policía Municipal que acudieron a tomar conocimiento, ordenaron que el vehículo fuera trasladado al corralón municipal donde quedarían calidad de responsiva.

Se esperaba que el propietario se presentara a responder por todos los daños que ocasionó.