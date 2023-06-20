Se quedan sin luz; semáforos sin funcionamiento

Ciudad Acuña, Coah.- Luego de fallar un trasformador de la CFE por las altas temperaturas, se dejó un cruce de semáforos sin luz en los mismos para dirigir la vialidad. Los semáforos ubicados entre el libramiento oriente y el bulevar Guerrero, que estuvo desde tempranas horas estuvieron sin funcionamiento.

Durante el día no se vio personal tránsito o algún representante de seguridad vial dirigiendo a los conductores que pasaban por el lugar. Los vehículos tenían que buscar cruzar con precaución para evitar accidentes en este cruce, en donde se encontraba personal de CFE trabajando.