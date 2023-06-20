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Coahuila

Se quedan sin luz; semáforos sin funcionamiento

Estuvieron sin funcionar desde tempranas horas.

Angel Garcia
Por Angel Garcia - 20 junio, 2023 - 06:05 p.m.
Se quedan sin luz; semáforos sin funcionamiento
No hubo apoyo por parte de vialidad.

Ciudad Acuña, Coah.- Luego de fallar un trasformador de la CFE por las altas temperaturas, se dejó un cruce de semáforos sin luz en los mismos para dirigir la vialidad. Los semáforos ubicados entre el libramiento oriente y el bulevar Guerrero, que estuvo desde tempranas horas estuvieron sin funcionamiento.

Durante el día no se vio personal tránsito o algún representante de seguridad vial dirigiendo a los conductores que pasaban por el lugar. Los vehículos tenían que buscar cruzar con precaución para evitar accidentes en este cruce, en donde se encontraba personal de CFE trabajando.

  • Se quedan sin luz; semáforos sin funcionamiento

    Se encontraba personal de CFE trabajando en el transformador.

  • Se quedan sin luz; semáforos sin funcionamiento

    Semáforos estuvieron sin funcionar desde tempranas horas.

  • Se quedan sin luz; semáforos sin funcionamiento

    No hubo apoyo por parte de vialidad.

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