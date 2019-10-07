Se reactiva el empleo en la ciudad

Luego de un receso en el crecimiento del empleo, dentro de la industria maquiladora local, al tenerse ya pedidos para la industria automotriz con los nuevos modelos, se reactivó la demanda de mano de obra en este sector.

Cuauhtémoc Hernández Castilla director de Industria de Exportación, INDEX, que aglutina a estas empresas, así lo confirmó.

Mencionó, que hasta el momento hay un aumento cercano a los tres mil empleos más, pero se tiene que contratar cada mes mano de obra debido a la rotación.

Manifestó, que este año, se calcula que podrán contratarse 900 nuevos empleos por mes, para lo que resta del año.

“Desde enero a mayo, aproximadamente hubo contratación solo para cubrir la rotación, pero en los últimos dos meses están creciendo, es la época normal de crecimiento en la industria automotriz, ya que aumenta los pedidos y aumenta la producción y la contratación; solo para cubrir la rotación en Acuña, se requieren 2, 500 nuevos empleados por mes, en lo que resta del año, hay cerca de 900 trabajadores arriba registrados en el IMSS, tomando en cuenta que los últimos meses se ha crecido , lo de General Motors no va a afectar a la industria maquiladora en Acuña”.

Dijo, que en lo que resta del año habrá unos 500 trabajadores más por mes que se contratarán, además de la rotación con lo que se espera llegar a dos mil 400 empleos más este año, que aunque no son los nueve mil que se tenían proyectados, si son un número importante de aumento.