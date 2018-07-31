Se reincorporó al Ayuntamiento el alcalde Roberto de los Santos

Cd. Acuña, Coah.-Roberto de los Santos Vázquez se reincorporó este lunes a su cargo de alcalde de Acuña, una vez que concluyó el periodo de licencia que solicitó previamente ante el Congreso para participar en el proceso electoral en la búsqueda de la reelección.

Reconoció el trabajo que desempeñó al frente de la administración el alcalde interino José Luis Salinas Galán, así como el desempeño de directores de las diferentes áreas de la administración.

“Nos sentimos orgullosos en el gobierno de unidad del trabajo por la labor que se realizó por parte del ingeniero José Luis Salinas al frente de la administración por este corto periodo de tiempo”, agregó.

Aseguró que regresa con ánimo y esfuerzo para continuar con los proyectos que corresponden a la gestión administrativa que concluirá el último de diciembre del 2018, para reanudar luego lo que será su segundo periodo para el ejercicio 2019-2021.

“Aunque estuvimos ajenos de la actividad de la administración, hemos estado al tanto de la gestión, las obras y los proyectos que están encaminados, viendo como avanzan la construcción del hospital regional del IMSS, la ampliación de la aduana y seguimos en contacto con el gobernador del estado para el caso de las obras complementarias que requiere la ciudad”, dijo De los Santos Vázquez.

Durante su incorporación al Ayuntamiento, participó en la sesión de cabildo, donde una vez más se ha constatado que se trabaja en acuerdo con las diferentes fracciones políticas, donde se resolvió en esta ocasión por unanimidad aprobar las cuentas públicas del último trimestre, demostrando el compromiso que tiene el cuerpo edilicio con la ciudadanía.