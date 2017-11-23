Se reúnen portavoces de CAPS

Cd. Acuña, Coah.- Este miércoles se reunieron en Acuña integrantes de la Coalición de Atención para la Prevención del Suicidio, CAPS, donde participan representantes de dependencias públicas y organismos no gubernamentales, de México y Estados Unidos, quienes se preparan para capacitar a grupos de estudiantes y maestros para mejorar la estrategia para evitar más suicidios.

“Se trata de que maestros y estudiantes detecten en su entorno los riesgos en jóvenes y sean canalizados a un gabinete de apoyo sicológico”, dijo el regidor Lino Gerardo González Calvillo, representante del Ayuntamiento de Acuña.

Dijo que la reunión que se efectuó hoy es un paso muy importante ya que se inició con el proceso de capacitación, donde lo primero es seleccionar a personas con el perfil para sumarlo a las acciones de prevención del suicidio, ya que serán capacitados por especialistas, esto en la vecina ciudad de Del Río, donde estará personal de la Universidad de Texas.

Así quedará creada la red de previsores a quienes se les dará una serie de herramientas, para que sean efectivos en la detección de riesgos y reportarlos a través de una línea segura.

Lino Gerardo González informó que el proyecto está a cargo del CAPS, con el apoyo de la Administración municipal por Acuña y también participan representantes de la ciudad de Del Río, así como otras organizaciones de atención de la prevención del suicidio.

Participa personal del consulado de México, en Del Río, del consulado de Guatemala, en Del Río, representantes de CAUDA de Del Río, Texas, el señor Frank Mendoza, y por Acuña el psicólogo Jesús Ramón.

El regidor informó que habrá capacitación continua de catedráticos de las universidades locales, así como habitantes y lideres de colonias, con miras a su participación en el curso que ofrecerá la universidad del estado de Texas.

Lino Gerardo González Calvillo, representante de Acuña en el CAPS.