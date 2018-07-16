Se salva mujer de morir al volcar vehículo de alquiler

Una volcadura de un vehículo habilitado como taxi, dejó como saldo una pasajera lesionada, luego de que la unidad volcara de manera aparatosa en el Libramiento Sur poniente a la altura de la famosa curva La Morena.

La lesionada fue identificada como Fabiola Hurtado García de 40 años de edad, la cual fue trasladada a la clínica 13 del Seguro Social para su valoración médica

Dicha persona viajaba como pasajera en un taxi color amarillo marca Nissan Tiida modelo 2017 y era acompañada por su hija Magaly Herrera Hurtado de 17 años de edad quien resultó ilesa

De acuerdo a los oficiales de Seguridad Pública que tomaron conocimiento el conductor del taxi identificado como Ernesto Gámez Vázquez de 21 años de edad, al circular a exceso de velocidad, poco antes de llegar a la curva La Morena perdió el control y se registra la volcadura.

Cabe recalcar que el chofer también resultó ileso, razón por la cual quedó detenido para que respondiera tanto por los daños del vehículo, como de las lesiones de su pasajera.