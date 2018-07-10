Será Acuña sede estatal de Reunión de Maestros Pensionados

Cd. Acuña, Coah. -Acuña será sede de la Reunión Estatal de Maestros Pensionados, misma que se realiza cada año, donde se desarrollan actividades de convivencia, con competencias deportivas, culturales y cívicas, la elección y la coronación de la reina.

Evento que se realizará del 3 al 5 de octubre, donde además de la asistencia de integrantes del sector magisterial se hará la invitación abierta a la comunidad, para que se den cuenta de las actividades que realizan los jubilados, a pesar de la edad que tienen muchos de ellos.

Vienen maestros jubilados de un total de 16 delegaciones correspondientes a todas las regiones del estado y convivirán en Acuña, lo que significa un logro importante ya que por lo regular se realizaban en sedes como Saltillo, Torreón o Monclova.

La maestra Dina Leila Durán Rivera, suplente del secretario general de la delegación D 4-5 Región 6 Acuña-Jiménez, dio a conocer que, para atender a los participantes en las diferentes disciplinas, se contará con espacios diversos como el Foro del Cincuentenario, la Macroplaza y el gimnasio municipal, que han sido solicitados para ese caso a las autoridades.

“Reconocemos que por primera vez se toma en cuenta a esta ciudad y es un logro que debemos disfrutar todos, en Acuña hacemos marca teniendo mucha representación con nuestros grupos y participaciones altruistas”, opinó Durán Rivera.

Este será un magno evento al que vendrán más de quinientas personas de diferentes lugares del estado de Coahuila.

“Nuestra edad no nos limita para que muchos participemos en las actividades diversas que se realizarán en este evento”, agregó.

La ceremonia de inauguración de esta serie de eventos se realizará en el gimnasio municipal que se localiza en la Macroplaza de Acuña, además se ocuparán otros espacios como el Foro del Cincuentenario, el salón de la Sección Quinta, el teatro Evaristo Pérez Arreola y la Infoteca.

Se realizarán actividades de danza folclórica, cachibol, carreras, natación, juegos de mesa, así como artes plásticas con exposiciones de obras de los participantes.

La maestra Dina Leila Durán Rivera, de la delegación D 4-5 Región 6 Acuña-Jiménez.