Será buena medida aumentar el salario al doble que propone AMLO

Cd. Acuña, Coah.-La propuesta de aumentar al doble el salario mínimo base en México, será una buena medida del próximo presidente de México, opinó al respecto Ramón Solís Juvera, representante obrero de la CTM.

“Si se lograra sería excelente, es un aliciente con el que viven los trabajadores del país y ojala que se dé en ese sentido”, agregó.

Expresó que en Acuña los trabajadores ya ganan más del doble y esto se da en razón de que existe aquí mano de obra calificada y con reconocimiento mundial lo que ha superado el límite del salario mínimo.

“En Acuña desde hace mucho nadie gana el salario mínimo, por lo que el aumento al doble de cualquier cifra, de lograrse sería excelente para los trabajadores”, sostuvo.

Afirmó que Acuña ha pasado de ser un pueblito a una ciudad en pleno crecimiento y desarrollo constante, que cada día aumenta su capacidad de mano de obra, incluso se ha tenido que buscar más gente en otras latitudes del país ante el crecimiento de la demanda de trabajadores.

Solís Juvera dijo que en el corto plazo más empresas vendrán a colocarse en esta frontera y la industria crecerá continuamente ya que está creciendo también en la infraestructura que necesita el sector productivo.

Señaló que con el crecimiento de la demanda de mano de obra, se están registrando también hechos lamentables como el que empresas del ramo de la construcción están afectando a gente que contratan para venir a esta ciudad a obras como la del edificio del nuevo hospital del IMSS, ya que ha trascendido que no les pagan y tampoco les cumplen con lo que les ofertan a la hora de reclutarlos.

Expresó que es necesario que las autoridades que regulan la actividad laboral intervengan de forma inmediata y lo resuelvan. “La Procuraduría del Trabajo debe prever para evitar que se dé este tipo de situaciones y vigilar que se resuelva lo que está sucediendo”, externó.

Propuso que se resuelva esto contratando a gente de la región y evitar afectar a trabajadores que son trasladados desde otros puntos del país a los que las empresas luego los dejan a su suerte.