Seremos un Cabildo Participativo: Regidor Armando Muruaga

Cd. Acuña, Coah.-A menos de medio año para integrarse al periodo administrativo del Ayuntamiento del 2019-2021 que encabezará el alcalde Roberto de los Santos Vázquez, el primer regidor electo Armando Muruaga Gallegos afirmó que se realizarán acuerdos entre los integrantes del cabildo para que se trabaje de forma participativa y se beneficie a la población.

Resaltó que la prioridad será el sostener un trato cordial con las autoridades de los tres órdenes del gobierno, atentos a que los convenios que se signen generen más inversión y estímulos para la frontera.

“Recordemos que el compromiso que está haciendo el próximo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, es precisamente el de fortalecer la economía de la frontera con estímulos

especiales como bajar el IVA del 16 por ciento al 8 por ciento, la reducción del ISR, así como la reducción del precio de la gasolina”, eso nos hará más competitivos, agregó.

Dijo que se han programado reuniones con el alcalde electo, así como con el total de los integrantes del próximo cabildo, con la finalidad de que se establezcan acuerdos para atender las demandas de la población en general.

Muruaga Gallegos, quien fue electo primer regidor del próximo Ayuntamiento, dijo que en Acuña se registra un importante desarrollo, con la fuerte inversión que se realiza con la colocación de la infraestructura y ante ello, dijo que es necesario sacar el mejor beneficio para los que viven en Acuña.

Mencionó que trabaja de forma personal en la revisión e integración de proyectos que propondrá a partir del primero de enero del 2019, al iniciar actividades como integrante del cabildo.