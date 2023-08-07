Sigue abierta bolsa de trabajo del IMSS

Ciudad Acuña, Coah.- En las clínicas del municipio siguen faltando especialistas, por lo que las vacantes que ofrece el IMSS siguen abiertas, con la esperanza de atraer a algún médico, señaló Eduardo Loera, representante sindical del Seguro Social.

Indicó que se siguen buscando a quienes quieran sumarse a las clínicas del municipio, ya que la temporada más fuerte para la contratación es cerca del fin de año, tras la graduación de las distintas escuelas de medicina, que posteriormente analizan ofertas de trabajo.

“Ofrecemos beneficios con la intención de atraer a muchos especialistas, porque sabemos que el tenerlos en la ciudad implica un ahorro para las personas que tienen que salir a recibir esta atención en otros sectores”, puntualizó.