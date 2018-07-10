Sigue grave persona lesionada con arma blanca

El agente del Ministerio Público del Fuero Común continúa integrando la carpeta de investigación en contra del responsable, identificado como “la hurraca”, mientras que Marco Antonio Pinales Rodríguez de 31 años de edad, continúa internado en el hospital general recuperándose de sus heridas.

Al respecto el agente investigador del Ministerio Público Carlos Andrés Muñoz Licea señaló que el lesionado está reportado fuera de peligro, pero continúa internado debido a lo complicado de las lesiones.

Asimismo señaló, que para este mismo día quedará integrada debidamente, la carpeta de investigación en agravio de Ismael Hernández Arellano alias “la hurraca” quien en su declaración aceptó haber herido a su rival cuando ambos andaban ebrios y salieron de discusión.

Para este mismo día se habrá re resolver la situación jurídica del detenido quién por el momento se encuentra detenido afrontando cargos de lesiones graves que ponen en peligro la vida.