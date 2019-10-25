Sigue siendo Acuña y Coahuila primer lugar en obesidad; dan conferencias

Al mantenerse Coahuila y Acuña como primeros lugares mundiales en obesidad la dirección de educación está apoyándose en un connotado ciclista coahuilense que hace tarea de prevención con los niños.

Gerardo Valdés Torres, subdirector de Educación Municipal, dijo, que el ciclista Antonio Santos se ha dado a la tarea de visitar las 32 capitales de las entidades federativas y por ser coahuilense visitará también los 38 municipios de Coahuila para impartir estas conferencias a niños de escuelas.

Dijo que en Coahuila lleva ya 26 municipios recorridos y ha estado en varias escuelas durante los últimos 4 días y 6 capitales de las entidades federativas.

De acuerdo un censo en Acuña el 60 por ciento de la población padece un grado de obesidad, dijo.

Dijo que lamentablemente se han quedado en buenas intenciones los cambios que se sugirieron desde hace años para evitar haya comida chatarra en escuelas, ya que a los niños no les gusta lo que se proponía y fracasaron las ventas de las tiendas en estas cuando se buscaba promover verduras, frutas y alimentos sanos.

La actividad física, así como una dieta rica en frutas y verduras evitará que la obesidad siga avanzando en nuestro país, ya que además está coyunturado con la herencia genética que nos predispone más para ser obesos al tener baja estatura además.

Hasta hoy aquí se han impartido ya en las escuelas: Sor Juana Inés de la Cruz, secundaria general 2, Valeriano Valdés y este día en la Ricardo Flores Magón.

“Actualmente, según censo que se hizo, la obesidad en esta frontera tiene como un 60 por ciento de personas con este problema, de hecho, Coahuila ocupa, si no me equivoco el primer lugar en el país y el mundo, así como Acuña, siguen igual las cifras”, dijo.

Recalcó que es difícil erradicar la alimentación de los acuñenses ya que estamos acostumbrados al taco, al lonche la hamburguesa y la pizza, se visco vender productos sanos muy pocas escuelas lo hicieron porque son caros, frutas y legumbres no funciona, porque no les gusta a los niños y jóvenes.