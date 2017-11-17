Sin ensuciarse se llevan la victoria a casa

Sin mover un solo dedo el conjunto de la Misión se llevó la victoria correspondiente a la jornada 16 del Torneo Clausura 2017 de la Liga Premier de Futbol Siete Escuela Rayados de Acuña 1era. Fuerza.

Al derrotar por la vía default a su similar Lobos, partido que se tenía programado jugar este miercoles a partir de las 9:00 de la noche, dentro de la cancha cuatro de la escuela rayados.

Sin duda alguna que la victoria era importante para los dos equipos que ocupan actualmente la parte media y alta de la tabla, pero lo que en verdad asombra es la forma en que la escuadra de la Misión se llevo la victoria y es que no hubo necesidad de mover un dedo o cuando menos ensuciar la playera, pues con su sola presencia fue suficiente para llevarse a casa el triunfo.

La victoria a favor de este plantel se decretó una vez que el cuerpo arbitral se dio por enterado que el conjunto de los Lobos no haría acto de presencia y es que ningún jugador de este equipo se presentó.

Ante tal situación no hubo más remedio que darle la victoria a la Misión que ha decir verdad no tuvo ninguna culpa de tal situación, pero la victoria vale mucho para este equipo que buscan asumir los primeros planos del grupo.