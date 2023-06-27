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Sin fecha para abrir

Border Patrol detiene cruce.

Angel Garcia
Por Angel Garcia - 27 junio, 2023 - 02:45 p.m.
Sin fecha para abrir
Mantienen cierre en el cruce por presa de la amistad.

Ciudad Acuña, Coah.- Se mantiene cerrado el cruce por la "presa de la amistad", tras tres semanas que iniciaron con el cierre por trabajos.

El representante de CILA, Ignacio Peña Treviño, destacó que los trabajos terminaron hace una semana y que ya estaban listos para la apertura del cruce.

Por parte de Border Patrol, enviaron un comunicado, en en cual señalaron que seguirán con el cruce cerrado y no especificaron una fecha para abrir.

“Hasta el momento, nosotros no tenemos respuesta sobre la apertura del cruce. No obstante, estaremos haciéndoselo saber a la ciudadanía” mencionó Ignacio Peña Treviño.

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    El representante de CILA destacó que no depende de ellos, ya que los trabajos culminaron.

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    Mantienen cierre en el cruce por presa de la amistad.

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