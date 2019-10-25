Sinergia, empatía y gestoría permiten avance en Acuña

La sinergia y empatía de los tres órdenes de gobierno y la gestoría han permitido la conjunción de esfuerzos para poder atraer obras a este municipio.

El alcalde Roberto De los Santos así lo declaró este jueves en conferencia de prensa.

Mencionó, que este miércoles fue un excelente día para nuestra frontera, ya que el gobernador anunció obras para esta frontera y el avance que se tiene en Vamos a Michas, así como la puesta en marcha de una obra más con recursos extraordinarios de la federación a la que el delegado Reyes Flores Hurtado.

Obra que se hará en el campo de beisbol Helios y la Unidad Deportiva Solidaridad, modernizando esta y ampliando otras canchas.

Trabajos que, a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, SEDATU se ejecutarán y que contendrán campo de beisbol y graderío, 3 canchas de futbol, cancha de usos múltiples y gimnasio.

Serán 59.6 millones de pesos de los cerca de 560 millones que se invertirán de manera extraordinaria por parte de la federación, dijo.

En la visita del ejecutivo se consolidan los proyectos macro que darán opciones a la ciudad, ya que se dijo el año próximo se construirán los libramientos que demandaba la IP local para dar opción al Ports to Plains, una mejor conexión de enlace con Mazatlán y EU y Canadá

Esto con el programa “Vamos a Michas” que avanza por parte del estado y municipio y que el año próximo se fortalecerá.

Hay que reconocer al presidente López Obrador por los apoyos que está dejando a Acuña con estos recursos extraordinarios que se han asignado y al gobernador por su gran disponibilidad y empatía, dijo.

Las obras que se ejecutan con la participación de los tres niveles de gobierno permitirán avanzar de manera importante.

Además, mencionó que la modernización de la aduana y la construcción del hospital el IMSS, denotan que se ha hecho una buena tarea de gestoría.