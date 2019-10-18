Solicitan regidores investigar corporaciones

Los regidores, Héctor Arocha Gómez y Armando Muruaga Gallegos, de la fracción de UDC, fijaron un posicionamiento a favor de que se investiguen a fondo los hechos ocurridos en Acuña, respecto a la denuncia contra elementos de una corporación de policía.

“Estamos de parte de la seguridad y preocupan los acontecimientos que han trascendido, por lo que la fracción de UDC, exige que se investigue a la policía, a la que se le señala de violar la ley, así como a cualquier corporación que cometa abusos”, agregaron en una declaración conjunta.

Afirmaron que la seguridad es clave para el desarrollo de los municipios y del Estado.

Mencionaron que se presentó un exhorto ante el cabildo, para que se investigue a fondo estos acontecimientos y se respeten las garantías humanas de los ciudadanos, sumándose al punto de acuerdo que presentó ante el pleno del congreso del estado, el diputado local Emilio De Hoyos.

Los regidores, afirmaron que están a favor de que las corporaciones hagan los operativos para mantener el orden, pero que se haga respetando los derechos humanos, y que no debe existir protección para cualquier elemento que incurra en ilegalidades.

“Se ha mencionado que algunos operativos también se han hecho de forma recaudatoria y las quejas existen por parte de los comerciantes y afectados”, expresó Héctor Arocha.

El regidor Armando Muruaga, indicó que hace tiempo se están recibiendo las quejas de los ciudadanos sobre el abuso de parte de algunas corporaciones, por eso se quiso llevar a cabildo esta inquietud y un caso específico del ciudadano residente de la colonia Aeropuerto, que fue arrastrado, que se espera se dé seguimiento con una investigación a fondo.

“No se puede permitir que sigan pasando más abusos contra las personas, hayan cometido o no delitos, como el caso que se ha ventilado a la opinión pública”, dijo Muruaga.