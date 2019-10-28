Sólo golpes tras volcar

Elementos de Seguridad Pública tomaron conocimiento sobre el camino que va al Ejido las Cuevas y cruce con la calle Río Lerma, a la altura del fraccionamiento Altos de Santa Teresa, de una aparatosa volcadura donde no reportan personas lesionadas.

El responsable quién aparentemente conducía en estado de ebriedad y a exceso de velocidad responde al nombre de Luis Arturo Campos ramos de 23 años de edad, con domicilio en Camino de Perfección número 825 de fraccionamiento Altos de Santa Teresa.

El responsable circulaba a bordo de un vehículo Nissan Tida modelo 2015 color gris, sin placas de circulación.

Hasta el lugar del accidente arribaron elementos de Seguridad Pública para tomar conocimiento del incidente.

Además de una ambulancia de la Cruz Roja a cargo de la socorrista Edna González.

Los paramédicos prestaron atención médica a Luis Arturo Campos, quien presentaba golpes diversos afortunadamente ninguno de gravedad, razón por la que no ameritó algún traslado a ningún Hospital.