Solo un caso de Influenza AH1N1

Ciudad Acuña, Coah.- Hasta hoy, en esta frontera, un solo caso sospechoso de influenza ha sido detectado y enviada muestra al laboratorio estatal, pero aún no se ha confirmado.

Caso que por la sintomatología podría tratarse de H1N1, y que por ello se medicó ya al paciente con Tamiflu.

En el 2016 se presentaron 4 casos dijo el epidemiólogo de la Jurisdicción Sanitaria 02, Arturo Campos Quiñonez.

De estos 4 casos, uno fue fatal ya que la persona presentaba además otras complicaciones como obesidad, presión arterial alta y diabetes.

La influenza que se presentara hace 6 años atrás y en la que hubo varios decesos en el país, ahora ha sido ya controlada y las vacunas cada vez son más eficaces.

Dijo que actualmente aquí hay suficiente biológico para la aplicación de esta a la población en general.

Recomendó acudir a vacunarse para evitar presentar posibilidades de contraer la enfermedad.

Dijo que también llegó un lote importante de Tamiflu, medicamento para combatir la influenza y que se aplica existiendo la posibilidad de que es esta la enfermedad aunque aún no se haya confirmado.

Recomendó también tomar precauciones entre las personas de la tercera edad y los niños menores de 5 años ya que son los más afectados con los cambios climáticos y quienes recienten más los cambios bruscos de temperatura.