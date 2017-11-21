Son 4 ya los casos de dengue

Ciudad Acuña, Coah.- A 4 aumentó el número de casos de dengue confirmados en esta frontera, aunque hasta hoy ni zika, ni chinkungunya se han presentado.

Arturo Campos Quiñones, epidemiólogo de la Jurisdicción Sanitaria 02, así lo declaró a La Voz.

Hasta el mes pasado, solo había un caso de dengue confirmado en esta frontera, pero en estas últimas semanas, son ya 3 más los ratificados por el laboratorio en el estado.

Mencionó que se siguen los parámetros preventivos, esto es: descacharrizando, abatizando y fumigando a fin de reducir el vector, que es el mosco aedes aegypti.

Acuña en el 2013 tuvo un brote importante de dengue, con más de 750 casos confirmados y el año pasado arriba de 50, lo que denota que está presente el virus entre los vectores, por lo que es importante mantener un bajo número de estos y su reproducción.

La manera más eficiente para ello es descacharrizando y no dejando depósitos con agua, que es donde el mosco deposita sus huevos y nacen sus larvas, rompiendo el ciclo vital del mosco se reduce el factor de riesgo.

Campos Ontiveros dijo que aunque en Piedras Negras se han detectado casos de Zika y Chinkungunya en este municipio, ni en la jurisdicción que comprende además, Morelos, Jiménez y Zaragoza aún no.

Se han mandado más de 300 muestras de posibles contagios de estas tres enfermedades en este año y solo se han conformado los 4 casos ya señalados dijo.

Hasta hoy son solo casos de dengue clásico no hemorrágico y no se han causado aún decesos por ellos.

De hecho en el municipio en lo que se tiene registro solo serán uno o dos los decesos comprobados por esta enfermedad desde su aparición y para el caso de zika aunque hay sospechas no es posible probarlas ya que los decesos de bebés que se han dado no se tomaron muestras que así lo demostraran pese a que hubo indicios de que podrían ser la causa de estas, cuando menos una en este año.

Dijo que debido a que el invierno esta encima y que habrá temperaturas por debajo de los 11 grados, el mosco deja de estar activo y perece, solo las larvas permanecerán en los estanques por lo que se reducirán los casos de las enfermedades durante este periodo invernal, reactivándose con la entrada de la primavera cerca de abril o mayo dependiendo cuando suba la temperatura por encimad e los 11 grados centígrados.