Sorprende hallazgo de persona sin vida

Ciudad Acuña, Coah.- Una intensa movilización policiaca se desató tras el reporte de una persona tirada en el patio de un domicilio del fraccionamiento Valle Poniente, que minutos después se confirmó que no presentaba signos vitales.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal ubicaron a un hombre tirado en el pasillo de la vivienda ya sin vida, que según testimonios de vecinos, no era residente de esta colonia, y había sido visto en días anteriores rondando la zona.

El hoy occiso aún no ha sido identificado formalmente, y al momento de ser encontrado vestía una camisa de cuadros gris con blanco y un pantaloncillo verde, que a simple vista no presenta signos de violencia, por lo que se presume una muerte por golpe de calor o un cuadro de deshidratación.

Acudieron elementos periciales de la Fiscalía General del Estado para autorizar el levantamiento del cuerpo y llevarlo al Semefo para la necropsia de ley.