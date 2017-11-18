Sujeto lesiona a mujer por negarse a tener relaciones

Fue arrestado por elementos de Seguridad Pública y turnado al Centro de Empoderamiento de la Mujer, un tipo que lesionó a una mujer en uno de sus glúteos con una navaja.

Este sujeto una vez detenido, dijo llamarse Roberto Soria García, de 42 años, con domicilio en la calle la Madrid 2995 de la colonia Teotihuacán.

Resulta que este individuo se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas en un bar, situado en el libramiento José de las Fuentes Rodríguez.

Ya ebrio comenzó a molestar a su víctima Antonia Alvarado Soto, de 42 años, como esta mujer no quiso su compañía, este se molestó, hiriéndola con una navaja en su glúteo derecho, causándole una herida de tres centímetros de profundidad.

De inmediato se solicitó el apoyo de Seguridad Pública para que arrestara a este sujeto, mientras que la lesionada era atendida por socorristas de la Cruz Roja.