Sujetos desconocidos golpean a joven y lo dejan inconsciente

Cuando caminaba tranquilamente para su domicilio, fue agredido físicamente un joven de 22 años de edad, los hechos ocurrieron sobre la calle Maximino Espinoza del fraccionamiento Fundadores, inmediatamente una ambulancia de la Cruz Roja acompañada por otra de Seguridad Pública acudió al lugar del incidente para tomar conocimiento de los hechos.

Al llegar a este sitio efectivamente localizaron a una persona semi-inconsciente, el cual dijo llamarse Mario Alberto Ruiz Siller, esta persona señaló que cuando se dirigía a su domicilio luego de haberse divertido por un rato en la Zona Centro, fue atacado por varios sujetos a los cuales obviamente no identificó.

Señaló que su destino era su vivienda ubicada en la calle Gastón de Peralta 428 del mismo fraccionamiento, pero no alcanzó a llegar.

Cabe recalcar que el lesionado, quien presentaba escoriaciones y hematomas en diversas partes del cuerpo, dijo que no quería ser trasladado a ningún nosocomio, simplemente que lo llevaran a su domicilio para no volver a ser agredido, aun así, Seguridad Pública realizó una inspección por todo el sector en busca de los responsables, pero jamás se logró la detención de los agresores.