Supervisa Alcalde Trabajos de Limpieza de Arroyos

Cd. Acuña, Coah.-En respuesta a las quejas de los habitantes de los fraccionamiento Fundadores y Acoros, el alcalde José Luis Salinas Galán superviso los trabajos de limpieza de distintos arroyos aledaños a los fraccionamientos Acoros y fundadores.

Acompañado de los titulares de Ecología y Obras públicas, el edil se entrevistó con vecinos que denunciaron que por las noches personas ajenas a este sector arrojan basura y neumáticos viejos al cauce de los arroyos, que provocara en lo inmediato problemas de inundación, en caso de que se registren lluvias en la ciudad.

El alcalde dijo que habrá que aplicar mano dura al detectar a quienes estén causando este tipo de actos que afectan la salud de las familias.

“A petición de los ciudadanos se está revisando y limpiando los arroyos como El Cedro, donde se colocaran letreros para evitar que se sigan realizando tiraderos clandestinos de basura”, agrego Salinas Galán.

Informo que se ha contratado a unas empresas que se está encargando de la limpieza del cauce de estos arroyos y posteriormente se aplicara todo el rigor de la ley a quienes sean sorprendidos arrojando los desechos a los sitios donde se haya limpiado.

El arroyo Cedros esta a lo largo del costado de los fraccionamientos Acoros y Fundadores, donde se pretende utilizarlos también como áreas recreativas, de ahí la razón por lo que se viene realizando la limpieza del cauce.

Se utiliza maquinas de conformación de terreno para darle un acabado lizo y así poder continuar con el mantenimiento permanente.

Dijo que igual se va trabajando en el arroyo “El Macho”, donde se realizara una obra importante que se está proyectando, así como la reparación en el puente-vado de la calle prolongación Anáhuac, donde se requiere una obra mayor, ya que se ha colapsado.

José Luis Salinas también dio a conocer que a pocos días de concluir su responsabilidad al frente de la administración, se entregara un informe completo de lo que se ha venido realizando al alcalde con licencia Roberto de los Santos Vázquez, para que continúe con los proyectos para Acuña.