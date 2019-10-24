Taxista atrabancado provoca colisión

Elementos de Seguridad Pública tomaron conocimiento de un accidente vial sobre la ampliación cuatro carriles a la Presa La Amistad y la Avenida Raúl R. González, a la altura de la colonia Infonavit, reportando sólo daños materiales.

Sobre este accidente aparece como responsable el taxista Adán Perdomo Rendón, de 44 años, quien se atravesó al paso de una camioneta Ford F150 modelo 2005 en color blanco, que era conducida por Arturo Natividad Ramírez, de 57 años.

El taxista responsable manejaba en los momentos del accidente un vehículo Nissan tipo March modelo 2015 en color blanco y rojo, el cual está habilitado como vehículo de alquiler.

Como no hubo personas lesionadas ni el alcohol estuvo presente y los daños más cuantiosos fueron para el vehículo responsable, los elementos Seguridad Pública que tomaron conocimiento invitaron a los participantes a que llegaran a un buen acuerdo y evitar que este accidente fuera canalizado a otra estancia.

Se reportan solo daños materiales.