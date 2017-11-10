Taxista con 3 accidentes no podrá seguir

Ciudad Acuña, Coah.- El que los taxistas tengan continuos accidentes sí les afecta ya que el chofer que por tres ocasiones tenga accidente vial y sea el, el responsable pierde su tarjetón y la posibilidad de seguir conduciendo unidades de taxi.

Cuauhtémoc Carrera Bracho así lo confirmó al ser cuestionado sobre el particular.

Dijo que efectivamente han detectado de uno a dos accidentes diarios de taxistas en esta frontera.

Mencionó que el hecho es preocupante y pese a que ellos, la dirección a su cargo, han impartido muchos cursos sobre manejo a la defensiva y otros, aún se maneja alto el índice de accidentes donde participan los taxistas.

Si bien no en todos, ellos son los responsables.

Aseguró que aquellos conductores que tengan 3 accidentes automovilísticos durante un año y sean ellos los responsables se les retira el tarjetón con el que no pueden volver a ser choferes de taxis.

Hay semanas en las que hasta 3 accidentes diarios participan los taxis.