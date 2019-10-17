Taxista ocasiona colisión

Elementos de Seguridad Pública tomaron conocimiento de un accidente vial en el cruce de la calle Donato Guerra y Mariano Escobedo de la colonia Benito Juárez, resultando responsable una vez más conductor de un vehículo de alquiler, afortunadamente no se reportaron personas lesionadas.

Como responsable aparece el chofer Víctor Jesús Rivera Bueno, de 38 años de edad, quien manejaba un vehículo Nissan Tsuru modelo 2008 en color blanco, con placas de circulación del Estado de Coahuila.

Este conductor provoca la coalición cuando se impacta contra un vehículo Volkswagen Seat modelo 2015 color rojo, que en esos momentos conducía Jorge Luis Ríos García, de 42 años de edad.

Afortunadamente fueron daños leves; aun así, Seguridad Pública tuvo que hacer acto de presencia para mediar la situación y solicitar a los participantes a que llegaran a un buen acuerdo con la finalidad de que responsable pagara los daños y así evitar que los hechos fueron canalizados ante el Ministerio Público especializado en Asuntos Viales.

Se reportan solo daños materiales.