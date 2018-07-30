Taxista quiere ganar el paso y ocasiona accidente vial

Un accidente automovilista entre dos unidades de alquiler ocurrió en la carretera Presa La Amistad a la altura de Los Rebajes, dejando como saldo una persona lesionada y cuantiosos daños materiales.

Los hechos se registraron cuando el taxi con número económico 08 trató de ganarle el paso a la combi, sin embargo no lo logró, alcanzando a golpearlo en el ángulo posterior del lado izquierdo.

Debido a la colisión, Luis Alberto Casalán de 33 años de edad, quien viajaba como pasajero en el taxi, resultó con algunos golpes y posible esguince cervical, razón por la cual fue trasladado a la clínica 81 del Seguro Social para su valoración médica por una ambulancia de la Cruz Roja.

Seguridad Pública informó que el responsable de este accidente es José Anastasio González Reséndiz de 31 años de edad, conductor del vehículo de taxi de la marca Nissan March 2016 de la línea Aztecas, mientras que el afectado fue Ricardo Abarca Venegas de 50 años de edad, quien conducía una combi de la marca Chevrolet Vandura modelo 1994 en color blanco, como los daños fueron cuantiosos, además de que una persona resultó lesionada, el chofer del taxi quedó detenido para ser turnado ante el agente del Ministerio Público especializado en Asuntos Viales.