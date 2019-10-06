Taxistas pelean pasaje y chocan

En el cruce de libramiento José de las Fuentes Rodríguez y calle Iturbide dos taxis de diferentes líneas participaron en un accidente automovilístico de acuerdo a la información de Seguridad Pública no hubo personas lesionadas únicamente daños materiales incluso los participantes llegaron a un buen acuerdo tomando en cuenta que los dos prestan sus servicios al público y el alcohol no estuvo presente.

Asimismo, se dio a conocer que el conductor responsable es el taxista Cristian Rodríguez Palestina, de 38 años de edad, quien manejaba un vehículo Nissan Tsuru modelo 2008 en color blanco habilitado como taxi.

Mientras que la parte afectada es un vehículo Chevrolet Aveo modelo 2017 en color blanco que manejaba en esos momentos David Díaz Hernández, de 47 años, de edad.

Cómo se dijo los participantes harán un buen acuerdo y los policías municipales no hicieron ninguna intervención, toda vez que ellos habrán de llegar a un buen acuerdo cubriendo los daños ocasionados.

Se reportan solo daños materiales.