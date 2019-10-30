Tendrá Acuña más desarrollo turístico

Ante organismos y empresarios, este martes en las instalaciones de la CANACO, y con la participación de personal de la Secretaría de Turismo Estatal y del Ayuntamiento, se realizó una mesa de trabajo para elaborar el Programa de Desarrollo Para el Turismo de Acuña.

La reunión fue encabezada por Herlinda de la Cruz Valdez, directora de Planeación y Desarrollo Turístico de la Secretaría de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos de Coahuila, quien dio a conocer que, a invitación del municipio, se elaborará el Programa de Desarrollo Turístico, orientado a hacer un diagnóstico de la situación y la fortaleza de las áreas de oportunidades en este sector.

Por parte de la iniciativa privada estuvieron en el evento el vicepresidente de CANACO, Saúl García Ibarra, Aiza Montemayor directora de Turismo Municipal, Lino Gerardo González, director de Fomento Económico, Trinidad Herrera, director de fortalecimiento y en representación del alcalde Roberto De los Santos, asistió el regidor Héctor Arocha Gómez.

Con las opiniones que los asistentes vertieron durante la reunión, se contempla integrar el programa de desarrollo, a corto y mediano plazo en materia de turismo, agregó de la Cruz Valdez.

Indicó que, con estas reuniones el gobierno estatal impulsará acciones en los municipios con potencial para su desarrollo turístico parta los próximos 3 años, además lo que se realiza en los 7 pueblos mágicos de Coahuila, que están destacando a nivel nacional e internacional, con el respaldo de lo que hace cada alcalde, refirió.

“Acuña tiene muchos atractivos y uno de sus potenciales más fuertes es la Presa La Amistad, por lo que se trazará un desarrollo planeado y ordenado”, subrayó la directora de Planeación y Desarrollo Turístico de la Secretaría de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos.

Apuntó que una vez que se concluya con el diagnóstico, se integrará un documento para presentarlo ante el cabildo, para que avale que se ejecuten los proyectos que sean viables en la ciudad.