Terminan IMSS curso de verano

Ciudad Acuña, Coah.- El sindicato del IMSS realizó el cierre de los cursos de verano para los niños de los trabajadores, tras tres semanas de diversas actividades.

El encargado del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, Jesús Eduardo Loera, señaló que cerraron con una participación de 75 niños de manera final.

Fueron más de 150 niños los que participaron en el lapso de tres semanas de manera variada, en donde presentaron actividades de natación, música, artes marciales, entre otras.

“Tuvimos una respuesta muy buena por parte de los hijos de los trabajadores, en donde estuvimos cuidándolos durante estas tres semanas, principalmente del tema de las altas temperaturas, en donde es el primer año de reactivación tras tres años por la pandemia y el que sigue será mejor”. puntualizó.