Tiene 35% de avance obra en Bulevar La Misión

Un 35 por ciento es el avance que se tiene en la pavimentación con concreto hidráulico de la segunda etapa del boulevard La Misión por parte del municipio que se hará con los recursos que Caminos y Puentes Federales asigna a Acuña.

Carlos Maltos Villarreal, director de Obras Públicas, así lo confirmó.

Dijo que es la empresa de Saltillo, LUENSA, la encargada de la obra, ya que fue la ganadora de la licitación.

Obra en la que se invierten 4.7 millones de pesos, de los 7 millones de pesos que asignó CAPUFE a Acuña este año.

Aunque también, el gobierno del estado habrá de asignar estos recursos de la federación en su totalidad los cerca de 7 millones derivados del 12.5 por ciento que CAPUFE asigna al estado para avanzar en la obra que se busca conectar con el libramiento y ruta fiscal, Jesús María Ramón, que ya está conectada con este libramiento La Misión.

Acuña invertirá solo una parte de los 7 millones de pesos asignados, ya que hay otras necesidades dijo Maltos Villarreal con lo que tampoco habrá de conectar aún con Jesús María Ramón.

Mencionó que el municipio trabaja en el lado del CECYTEC donde el año anterior se hicieron cerca de 20 metros lineales y que con estos 400 que se invertirán quedarán a cerca de 50 metros para conectar con Guerrero.

Aunque por parte del estado no se sabe cuál será el avance que tendrá, se espera que ellos apliquen el total de los recursos que CAPUFE les asignará, por cerca de 7 millones de pesos.

Este libramiento era parte de la ruta fiscal por lo que es vital su conclusión pues por ahí ingresarán muchos de los productos que se exporten e importan a través del puente internacional que conecta con los Estados Unidos.