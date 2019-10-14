Tiene el PAN cien aspirantes

Al cierre del mes de septiembre, van alrededor de 100 personas las que se han inscrito para ingresar y obtener su militancia en el Partido Acción Nacional, informó el presidente de este instituto político, David Puente Chairez.

Dio a conocer, que la apertura del PAN a la ciudadanía, ha generado que cada día sean más los aspirantes que están interesados en afiliarse a este partido, proceso que se mantiene abierto desde hace un año.

“Quienes se han inscrito deberán llenar un documento de afiliación y participar en un curso en línea, donde conocerán las bases, lineamientos, fundamento y la ideología política, que deben de seguir aquellos que aspiren a participar en uno de los partidos nacionales más grandes de México”, mencionó.

Resaltó que, para ser militante del PAN, las personas interesadas deben tener y manifestar interés por los colores del partido, tener disponibilidad para conocer acerca de los estatutos y reglamentos, por lo que no hay limitantes que puedan cerrar el acceso a pertenecer a este instituto político.

A la fecha y de acuerdo al listado de aspirantes, son más de 100 personas las que están preinscritas, y serán convocados en grupos de 40 cada uno, para que participen en los cursos en línea que se imparte en las instalaciones que se localizan en la colonia Benito Juárez, en Acuña.

“Cada día hay más personas que se encuentran interesadas en participar en este partido político”, apuntó el presidente David Puente Chairez.

Indicó que el PAN está preparándose para el próximo proceso electoral, en la elección de los diputados que integrarán la siguiente legislatura del Congreso del estado.