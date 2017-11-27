Todo listo para informe del alcalde de Acuña

Cd. Acuña, Coah.- Ya está integrado el documento que contiene lo que será el informe que rendirá el alcalde de Acuña a la población, confirmó el secretario técnico Felipe Basulto Corona, al citar el interés del Alcalde Evaristo Lenin Pérez Rivera, de rendir su cuarto informe de gobierno, confirmando la fecha del viernes 08 de diciembre.

Indicó que el 96% de las dependencias municipales, han cumplido ya con la entrega de información sobre el avance del trabajo realizado en el 2017 y lo más destacable de los 3 años anteriores, “Esperamos el cierre de la parte sensible de los recursos, que la Secretaría del Ayuntamiento informe del total de sesiones e iniciativas presentadas. Normalmente los informes que hemos realizado así ha sido, hay dependencias que por la característica de la información que manejan tenemos que esperar hasta el último minuto”, manifestó Basulto.

Sostuvo que una vez que concluyan totalmente con la integración del documento, en su contenido y redacción, será el Alcalde Evaristo Lenin Pérez Rivera quien designe al equipo que se encargará de otros temas, tales como: Sede, qué medios de comunicación se utilizarán y de qué manera se rendirá el informe ante la ciudadanía, aunque se adelantó que podría ser la explanada de la Presidencia o la Infoteca Municipal.

Durante los siguientes días quedará integrado el comité relacionado con la logística, como se ha hecho en otros años, para cumplir con lo que establece la ley, en el sentido de que el alcalde debe rendir un informe al final de su mandato, indicó.

Mientras una vez que se tenga el documento concluido, será sometido a cabildo para su revisión y/o aprobación, con la determinación de la sede de la sesión solemne de cabildo, para el cuarto informe de gobierno, dijo Felipe Basulto Corona.