Trabaja Ayuntamiento en obra número 17

Cd. Acuña, Coah. -El Ayuntamiento entregó la obra número 17 con la colocación de concreto hidráulico que se realiza en la rehabilitación de cruceros de calles de Acuña, misma que se realizó en las calles Río Bravo y Río Monclova, del Fraccionamiento La Ribera.

El alcalde José Luis Salinas Galán, realizó la supervisión de la obra que beneficiará a los habitantes de este sector, atendiendo una demanda que se hizo ante el Ayuntamiento durante días previos.

Indicó que se harán 18 obras de este tipo, ya que se han detectado cruceros de diferentes puntos de la ciudad que se encuentran dañados y en condiciones intransitables, proyecto que se realiza desde hace dos meses.

El alcalde dio a conocer que para realizar los trabajos que se contemplaron en este paquete de cruceros rehabilitados, se realizaron con un total de 360 metros cúbicos de concreto más 150 metros cúbicos más que se aportaron con recursos de Simas.

Informó que el último crucero de concreto hidráulico se colocará en el fraccionamiento Acoros.

Expresó que se continuará con este tipo de obras, ya que de acuerdo a la evaluación son los cruceros los que más se dañan en las vialidades de las distintas colonias, sobre todo en los fraccionamientos, donde se registra mas uso por el volumen de vehículos que entran y salen a diario.

Salinas Galán explicó que esto ayudará a reducir los trabajos de bacheo que se realizaban en los mismos, donde era casi permanente debido a la baja duración.

“Estas obras tienen un impacto positivo en la población, ofreciéndoles mayor confort, mejor calidad de vida y rinden mas sus vehículos, además no se verá interrumpido el tránsito de forma continua, como sucedía hasta hace poco por la necesidad de realizar los trabajos”.

Llamó a los habitantes de cada sector a cuidar los trabajos que se realizan para que perduren por más tiempo.

Rehabilitan crucero, el número 17, en fraccionamiento La Ribera.