Trabaja PRI en reposicionarse aquí

Ciudad Acuña, Coah. - La dirigencia local del Partido Revolucionario Institucional, PRI, a cargo de Jesús Carbajal González trabaja ya en el reposicionamiento de su partido.

Dijo que será a través del diálogo directo con la militancia del tricolor como aquí se trabajará y regresando al asambleísmo y la toma de decisiones con las mayorías.

Carbajal González dijo, que hoy es importante para el PRI reactivar la confianza de la base que conforma el priismo local, por lo que la primera tarea es ir a visitar a la militancia hasta donde está, pedirles su opinión sobre lo que deberá hacerse para resarcir la confianza ciudadana en el partido.

El PRI es un partido grande, que está en crisis, pero debe asimilar esta crisis y hacer su mejor esfuerzo por superar esta inercia que nacionalmente afectó al partido.

Reiteró que su partido debe ser una organización que deberá aprender a ser oposición, una oposición responsable, firme, pero respetuosa.

Una oposición que debe aprender a sumar acuerdos en favor de las mayorías

El PRI es creador de muchas importantes instituciones en el país, que en sus mejores momentos llevó al congreso las más importantes luchas del pueblo mexicano, debemos volver a retomar el asambleísmo, el aprender a escuchar y el liderar las grandes causas sociales.

Por el momento dijo la dirigencia del PRI trabaja en las visitas a toda la militancia en el municipio para atender sus peticiones y encabezar sus demandas.

“Estamos acudiendo a los seccionales a las bases para platicar con cada uno de los compañeros, si bien es cierto que el escenario nacional es complicado, debemos regresar a las bases al asambleísmo por eso trabajamos en ello “, dijo.

Aquí en Acuña, debemos seguir con las consultas, con las pláticas en todos los sectores para retroalimentarlos encontrando soluciones viables.

Hay que reestructurar al partido, aseveró y debe hacerse con la cercanía de los militantes.