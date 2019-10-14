Trabajador del volante resultó narcomenudista

Elementos de la Policía Municipal realizaron la detención de un taxista bajo los cargos de posesión de narcóticos, luego que utilizaba dicha unidad de alquiler para comercializar droga de la conocida cristal.

Los elementos recibieron un reporte donde les indicaban que en el fraccionamiento Altos de Santa Teresa, el chofer de un taxi andaba vendiendo droga, por esta razón acudieron hasta este lugar,

siendo en el cruce de las calles Carmelitas Descalzas y San José de Ávila donde detectaron un vehículo marca Nissan línea Tsuru modelo 2014, de la línea Aztecas en actitud sospechosa.

Al realizar el arresto del conductor, este dijo llamarse Antonio Martínez Quiroz, contar con 36 años de edad y tener su domicilio en la calle Nogal de la colonia Granjas del Valle.

Inmediatamente se le hizo una revisión, es cuando le encuentran 10 envoltorios de plástico color cristalino donde traía el cristal, mismo que dio un peso total de 6.8 gramos y el cual aparentemente andaba vendiendo entre los drogadictos de este sector.

Tanto la droga como el vehículo habilitado como taxi y el detenido fueron canalizados de inmediato ante el Ministerio Público del Fuero Común para que sea dicha autoridad quien se encargue de deslindar responsabilidades en su contra.