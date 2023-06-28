Trabajo conjunto; cpreparan evento cámaras de comercio

Ciudad Acuña, Coah.- La CANACO estará trabajando en conjunto con la cámara de Del Río en el evento "Solar Fest 2024" para la promoción de la frontera.

El presidente de la Cámara de Comercio de ciudad Acuña, Josué Montero Puente, señaló que están anticipándose aún y cuando falta un año para el evento, ante una espera que sería de 15 mil visitantes.

Se tendrá una gran derrama económica, en donde la ciudad de Texas busca desfogar la gran llegada de visitantes para el 5 de Abril del 2024.

“Será un evento para un eclipse solar, en el cual estaremos trabajando juntos para que la visita se dé en la frontera y para haya tanto actividades como derrama económica para ambos en todos los rubros” comentó Montero Puente.