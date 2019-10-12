Trailero huye tras arrollar a joven

Sobre libramiento Emilio Mendoza Cisneros, altura de reconocida agencia de autos una persona de 18 años de edad fue atropellado; el lesionado fue trasladado de emergencia a la clínica 13 del Instituto Mexicano del Seguro Social por una ambulancia de la Cruz Roja para su atención médica.

Los hechos sucedieron cuando Luis Zárate García, de 18 años, intentó cruzar el libramiento Emilio Mendoza, ya que se dirigía a su trabajo ubicado en un centro comercial.

Inesperadamente la caja de un tráiler que circulaba por este sitio alcanzó a golpearlo, como el chofer ni cuenta se dio siguió su camino.

Mientras tanto, el afectado quedaba tirado sobre la cinta asfáltica, hasta el lugar del incidente arribaron elementos de Seguridad Pública.

Los elementos solicitaron la presencia de una ambulancia de la Cruz Roja para que hiciera el traslado de esta persona que se encontraba semi inconsciente.

En el nosocomio donde atendieron a Luis Zárate lo reportan fuera de peligro, pero quedaría internado para su valoración médica, mientras que las autoridades buscaban al trailero responsable, objetivo que se veía muy difícil.

Cruz roja traslada a lesionado.