Tras las pistas del asesino, en las próximas horas puede ser detenido

Puede ser detenido en las próximas horas al estar completamente identificado por la Fiscalía General del Estado el hombre que asesinó de 6 puñaladas a Cristian Iván Gaitán Espinoza, quién contaba con 21 años de edad.

Como Edgar “N” de 21 años de edad está identificado el presunto asesino, el cual arrebató a la vida a Cristian durante la madrugada del domingo.

Al respecto, el agente investigador del Ministerio Público del tercer turno, Juan Antonio Vázquez Estrada, indicó que la carpeta de averiguación continúa abierta, incluso ya están los testimonios de testigos del incidente, entre ellas la declaración de Jacky de 17 años de edad.

Se dijo que ya se solicitó la orden de aprehensión en contra de este tipo, el cual puede quedar detenido en las próximas horas.

Por otra parte, se dio a conocer por el funcionario que el cuerpo de Cristian fue entregado ya a sus familiares luego que se le practicó la autopsia con la intención de que se le dé cristiana sepultura.

Mientras que Jacky, que en ningún momento fue detenida luego de rendir su declaración, continuará con su vida normal aún y cuándo fue la manzana de la discordia para que se registraran estos lamentables sucesos.