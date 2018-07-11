Tras las rejas dos sujetos por violencia familiar

Fueron turnados al Centro de Empoderamiento de la Mujer por elementos de Seguridad Pública, dos sujetos por violencia familiar en acciones diferentes.

El primero de los detenidos responde al nombre de Luis Javier de la Cruz Ramos de 26 años de edad, mismo que fue arrestado a la una de la mañana en su domicilio ubicado en la calle 13 esquina con Lauro Aguirre de la colonia Gámez Sumarán.

Este tipo fue reportado por su pareja, de la cual el nombre se omite, pero trascendió que la víctima lo denunciaría formalmente ante la autoridad correspondiente.

Mientras que el segundo de los detenidos por este mismo delito fue Mario Cardona Ramírez de 25 años de edad, el cual fue arrestado a las dos de la mañana en las afueras de su domicilio en el cruce de las calles Silao y Tarimoro del fraccionamiento Paraíso.