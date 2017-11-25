Tras las rejas ladrón de casa habitación

Por el robo a casa habitación fue detenido por elementos de Seguridad Pública, Leonardo Darío Ibarra Hernández, de 23 años, Este tipo fue canalizado dos horas más tarde al Ministerio Público del Fuero Común donde el titular de dicha dependencia, Carlos Andrés Muñiz Licea habrá de deslindar responsabilidades en su contra.

De acuerdo al informe de la Policía Municipal, autoridad que realizo su detención, este tipo quien tiene su domicilio en la calle Oyamel 123 del fraccionamiento Cedros, se introdujo al domicilio ubicado en la calle Granadillo 220 del mismo fraccionamiento Cedros.

En este lugar se apoderó de un teléfono celular, pero cuando apenas había salido de este hogar, pasaba una unidad policiaca y realizó su arresto.

Para este mismo día se esperaba que el afectado acudiera ante el Ministerio Público a interponer su querella formal y así se pueda actuar en contra de este tipo el cual será investigado a fondo sobre sus antecedentes penales.