Tras las rejas mujer al ser sorprendida con droga

Una mujer que traía cuatro dosis de droga conocida como cristal y otros cuatro envoltorios con marihuana, fue detenida por elementos de la dirección de Seguridad Pública municipal.

La detención de esta mujer identificada como María Macías Silva, de 31 años de edad, ocurrió en el cruce de las calles 5 de Mayo y Amado Nervo en los límites de la colonia 11 de Octubre, cuando los municipales la detectaron en actitud sospechosa.

Al detener a esta mujer dijo tener su domicilio en la calle 5 de Mayo número 970 de la misma colonia 11 de Octubre, cuando los elementos le hicieron una inspección a esta mujer le encontraron cuatro bolsas de plástico color cristalino con la droga conocida como cristal.

Misma que dio un peso total de 0.45 gramos además se le encontró cuatro envoltorios de plástico, pero con marihuana que dio un peso de 7.36 gramos.

Esta mujer fue canalizada de inmediato ante el Ministerio Público del Fuero Común, autoridad que le abrirá una carpeta de investigación en su contra.

Se presume que esta mujer es quien distribuye este tipo de estupefacientes entre los drogadictos de la colonia Porvenir y 11 de Octubre.