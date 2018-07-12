Tras las rejas mujer por robar en centro comercial

Fue detenida de manera infraganti por elementos de la Policía Estatal Investigadora y turnada al Ministerio Público, una mujer que intentó robar, para preparar una comida rica, en reconocido centro comercial.

La mujer privada de su libertad responde al nombre de Elizabeth Flores Martínez de 48 años de edad, quién tuvo que aceptar los cargos en su contra, luego que le encontraron la mercancía que trató de sacar de este negocio sin pagar.

De acuerdo a la información, esta mujer entró a dicho negocio donde se hizo pasar como cualquier cliente, pero ya estando en el interior se le hizo fácil apoderarse de 2 paquetes de carne y un envase de crema comestible, artículos que escondió en su bolsa de mano aprovechando que es grande.

Pero para mala fortuna las cámaras de seguridad la estaban grabando, incluso el personal de vigilancia la estaba observando. Cuando intentaba pasar por la caja fue sorprendida por el personal de seguridad quienes solicitaron el apoyo de la Policía Investigadora.

Finalmente realizó la detención de esta mujer bajo el cargo de robo simple, ahora será el Ministerio Público en turno, Carlos Andrés Muñoz Licea, quien deslinde responsabilidades en su contra.